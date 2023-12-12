Флаг Украины на терриконе под Горловкой: ВСУ захватили позиции врага (видео)

Президент опубликовал захватывающее видео с места событий

Вооруженные силы Украины, несмотря на новое наступление россиян, тоже атакуют противника. И имеют успехи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, украинские воины отбили у россиян один из терриконов в границах Горловки. Во время этой операции Силы обороны захватили позиции, которые ранее удерживали оккупанты, установили над терриконом государственный флаг, а также взяли в плен солдат врага.

В подтверждение своим словам президент опубликовал захватывающее видео с места событий.

Напомним, что Горловка оккупирована с 2014 года.

Ранее мы писали о том, что прямо сейчас на многих направлениях фронта россияне активизировали свое масштабное наступление. Оно проходит от Запорожской до Харьковской области. Детальнее об этом вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Также мы сообщали о том, что в ISW рассказали, почему россияне так активизировались на фронте. Врага не останавливают ни колоссальные потери, ни погодные условия, а все, вероятнее всего, ради одной цели.