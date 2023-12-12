Говорил с женой в день смерти: на Виннитчине простятся с воином, который год считался пропавшим

Олег, Юлиана и Злата потеряли любящего папу

В Винницкой области простятся с погибших военным Закупенем Владимиром, который с прошлого года считался без вести пропавшим. Дома у мужчины осталась супруга и дети.

Как стало известно, украинский военный погиб 21 декабря 2022 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Курдюмовка, Бахмутского района, Донецкой области. Об этом пишет местное издание Жмеренка.City.

Владимир Закупень до начала полномасштабного вторжения работал строителем в Украине и за границей. В апреле 2022 отправился защищать родную страну от российских оккупантов. Он прошел путь от Херсона до Бахмута. Он был главным сержантом 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, командиром пулеметного отделения воинской части А0666.

В последний раз жена Татьяна разговаривала с мужем в день гибели. Однако почти год Владимир считался без вести пропавшим и семья верила, что он жив. Благодаря ДНК тесту воина удалось идентифицировать и вернуть домой. За это время старшая дочь Юлиана посвящала отцу свои спортивные достижения, а младшая дочь Злата писала папе в соцсетях.

"О таком муже и отце можно только мечтать. Он был для нас крепостью, с ним было надежно. Семья была для нашего отца была вселенной, он часто говорил, что счастлив, потому что у него были мы. И мы это знали и чувствовали его заботу, любовь, понимание. Наш Герой с которым было не страшно, не стыдно. Он настоящий воин своей страны, он достоин своего звания – защитник Украины!", – сказала жена погибшего военного Татьяна Закупень.

15 декабря будет сформирован живой коридор по маршруту: ТЭЦ – ул. Осмолово – ул. Киевская – ул. Бориса Олейника – ул. Одесская – микрорайон "Петровка" до пер. Второй Лесной, 17. Похороны состоятся 16 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в тяжелых боях за Украину погиб молодой военный Фарина Роман Сергеевич. Теперь ему навсегда 21.