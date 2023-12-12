Когда закончится война с Россией: МВФ дал три сценария с разными датами

Украинская экономика демонстрирует "примечательную" устойчивость, отметили в МВФ

Международный валютный фонд, который одобрил пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, разработал три сценария для нашей страны — базовый, негативный и позитивный. В базовом война закончится в 2024-м году, а в негативном — затянется до конца 2025-го, что приведет к падению ВВП в следующем году на 5%.

"Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года", — сказано в докладе МВФ.

В этом случае ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%. При этом в 2025-м МВФ не прогнозирует ни роста, ни падения.

В то же время, в Международном валютном фонде отметили, что сейчас у Украины наблюдается экономическая устойчивость. Базовый макроэкономический прогноз основан на том, что боевые действия прекратятся к концу 2024-го. При реализации такого сценария предполагается, что в следующем году ВВП страны вырастет на 3–4%, в 2025-м — на 6,5%.

Позитивный сценарий не содержит сроков окончания войны, его реализация предполагает высокий уровень инвестиций, миграционный приток и рост производительности, но в отношении этих показателей существует неопределенность. В таком сценарии рост украинского ВВП может составить до 10% в 2025-м.

В текущем году МВФ ожидает роста ВВП Украины на уровне 4,5% (до этого прогнозировалось увеличение на 1–3%). В отчете подчеркивается, что в целом украинская экономика демонстрирует "примечательную" устойчивость, макроиндикаторы лучше, чем ожидалось.

Напомним, по прогнозу Международного агентства Fitch Ratings, война в Украине не закончится в 2024-м году. В настоящий момент отсутствуют какие-либо политически обоснованные уступки, которые могли бы привести к этому.