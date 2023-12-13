Продвинулись на важном участке: у ВСУ есть успехи на фронте (карта)

Захватчики смогли оттеснить украинские силы с определенных позиций

Российские оккупанты в ходе своих наступательных операций достигли успеха на левом берегу Херсона. В свою очередь ВСУ продолжали наступательные операции к северо-востоку и югу от Бахмута и недавно продвинулись к югу от Бахмута.

Так, захватчики продвинулись к югу от Крынок (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от реки Днепр). Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Российские блогеры заявили, что войска РФ якобы смогли оттеснить украинские силы с определенных позиций вблизи Крынок. Помимо того в Росии утверждают, что и россияне и ВСУ ведут боевые действия в Крынках и якобы попытки украинских войск закрепиться в лесу вблизи населенного пункта оказались безуспешными.

ВСУ продолжают наступательные операции к северо-востоку и югу от Бахмута. У них есть успех — продвижение к югу от Бахмута. Помимо того, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры, на котором украинские военные поднимают флаг над Горловским терриконом (22 км к юго-востоку от Бахмута или немного к западу от Горловки), демонстрируя, что территория под их контролем. В то же время российские "военные" блогеры признали, что украинские силы контролируют террикон.

Оккупанты также продолжили наступательнее в районе Авдеевки в повышенном темпе и подтвердили это. При этом на геолокационных кадрах, опубликованных 12 декабря можно увидеть, что россияне продвинулись на юго-запад от Авдеевки.

Захватчики продолжили наземные атаки к западу и юго-западу от города Донецк и подтвердили наступление. По геолокационным кадрам можно заметить, что они продвинулись на северо-запад от Марьинки (непосредственно к западу от города Донецк).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Александр Тарнавский рассказал о новом масштабном наступлении российских оккупантов. Они активно применяют авиацию, но ВСУ дают достойній отпор врагу.