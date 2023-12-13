Ночь была беспокойной: в ВСУ рассказали, где отбивались от "шахедов" и ракет

Киев враг обстрелял баллистическими ракетами

В ночь на среду, 13 декабря, россияне атаковали Украину десятью баллистическими ракетами, которые нацелили на Киев, и десятью "шахедами". Все 20 целей были сбиты защитниками украинского неба.

"В ночь на 13 декабря 2023 года оккупанты атаковали беспилотниками типа "Shahed" из района Балаклавы (оккупированный Крым). Зафиксированы пуски 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Все десять – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины. Почти все вражеские БПЛА сбиты в Одесской области – в зоне ответственности воздушного командования "Юг", — сообщили в Воздушных силах Украины.

Ровно в 3 часа ночи 13 декабря россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Они применили баллистическое вооружение.

"Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами", — отметили в Воздушных силах.

Напомним, в результате падения обломков в Киеве есть разрушения, вспыхнули пожары. По состоянию на 7:35 мэр столицы Виталий Кличко сообщил о 53 пострадавших.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Деснянском районе Киева, где в результате падения обломков сбитой ракеты произошло возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома. Он сделал фото и видео последствий вражеского удара.