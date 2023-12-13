Необходимо для ВСУ: Зеленский попросил у Байдена важное оружие, пишет Politico

Такое оружие Вашингтон уже передавал ВСУ и оно показало себя довольно успешно

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США предоставить украинским войскам ракеты ATACMS. Речь идет о ракетах с большей дальностью полёта.

Такую просьбу украинский лидер озвучил в ходе встречи со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном в Вашингтоне. Об этом сообщает Politico.

При этом модификация ракеты, которую запросил Владимир Зеленский у американских партнеров, не уточняется.

Ранее США уже передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты ATACMS меньшей дальности. После этого украинские военные успешно ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, предоставленные в небольшом количестве.

Politico пишет, что в последние недели республиканцы призывали президента США Джо Байдена предоставить Украине ракеты большего радиуса действия, чтобы украинские силы могли поражать российские цели на большем расстоянии.

Стоит отметить, что адмирал ВМС США в отставке, экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис накануне заявил, что Украина останется без самолётов F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, если американские конгрессмены не договорятся о выделении нового пакета финансовой помощи Киеву.

Ранее "Телеграф" рассказал, как ATACMS могут изменить ситуацию на поле боя.