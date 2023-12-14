Defence Express: новый пакет помощи от США указывает на начало использования FrankenSAM Украиной

FrankenSAM – это проект переработки советских ЗРК под ракеты стандарта НАТО

Очередной пакет военной помощи от США для Украины, общей стоимостью 200 миллионов долларов, включает в себя интересные позиции – а именно, "компоненты противовоздушной обороны" и ракеты AIM-9M. Все это может свидетельствовать о том, что Украина начала использовать гибридные системы противовоздушной обороны, известные под названием FrankenSAM.

Об этом пишет Defence Express. Издание отмечает, что позиция "компоненты противовоздушной обороны" встречается в перечне помощи впервые.

С учетом того, что пакет формировался по программе передачи вооружения из запасов вооруженных сил США (а не по программе изготовления под заказ по контрактам USAI), а также с учетом наличия "оборудования для защиты критически важной национальной инфраструктуры", это может быть знаком того, что Украина начала работу с FrankenSAM. Речь при этом идет как о создании таких ЗРК, так и об их использовании.

Издание отмечает, что это только предположение, поскольку официально о начале использования FrankenSAM не объявлялось. Но при этом напоминает, что FrankenSAM – это проект переработки советских ЗРК под ракеты стандарта НАТО, поэтому передача компонентов и ракет может показывать, что они уже либо создаются, либо вообще воюют.

Также издание напомнило, что почти неделю назад Вашингтон официально сообщил, что передает Украине техническую документацию по производству некоторых вариантов ЗРК типа FrankenSAM. Можно предположить, что речь идет о самом простом варианте, интегрированном с ракетой AIM-9M, позволяющей сбивать цели на расстоянии до 5 км – его значительно легче сделать и развернуть, чем варианты "Буков" под RIM-7 Sea Sparrow или гибридов ракет и пусковых ЗРК Patriot с украинской РЛС.

"Таким образом, передача аналогичных компонентов вполне позволяет уже в Украине собирать аналогичные FrankenSAM. Или, что также не исключено, перерабатывать некоторые советские ЗРК малой и ближней дальности под новую ракету. При этом, учитывая массовость AIM-9, без риска встретиться с их дефицитом, потому что с каждым пуском советской ракеты из советского ЗРК их больше не становится, а их производство в основном осуществляется только в РФ", – резюмирует издание.

Как ранее писал Телеграф, в Берлине 12-13 декабря 2023 года состоялась первая конференция в рамках Коалиции по усилению противовоздушной и противоракетной обороны (CCIAMD) Украины. На заседании присутствовало 70 участников из 22 стран-партнеров, а также представители Евросоюза и Североатлантического альянса.

Западные страны активно помогают Украине "закрыть небо" от российских ракет и дронов. Немецкий премьер Олаф Шольц недавно пообещал передать вторую систему ПВО Patriot, а власти Норвегии – ЗРК NASAMS.