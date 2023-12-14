Россияне люто штурмуют Авдеевку, но ВСУ дают им достойный отпор: что происходит на фронтах (карта)

Наши защитники отстаивают каждый метр украинской земли

Идет 659-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, наиболее активен враг на Авдеевском и Марьинском направлениях, в Донецкой области. Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, неся большие потери.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отразили 29 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области. Наши защитники отразили там 19 атак врага.

Марьинское направление на карте deepstate

На Купянском направлении наши воины отбили 21 атаку оккупантов в районе Синьковки. Еще 2 атаки было отражено восточнее Петропавловки Харьковской области.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении украинские войска отразили 2 атаки россиян. Одну — в районе Серебрянского лесничества Луганской области, а вторую восточнее Тернов Донецкой области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак противника возле Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, а также закрепляются на достигнутых рубежах.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника. Россияне атаковали вблизи Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Как сообщал "Телеграф", россиянам удалось захватить южную часть Марьинки, спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что в городе "продолжаются жестокие и кровопролитные бои", и противник "не взял Марьинку, как он заявляет". Кроме того, враг имел успех южнее Бахмута. Продолжаются бои за высоту 215.7, Силам Обороны пока удается удержать позиции, хоть враг и занял немалую часть окопов рядом.