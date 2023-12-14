Проект "Циклон": россияне нашли новое применение боевым кораблям в Крыму

Недавно россияне пополнили состав Черноморского флота двумя строящимися дополнительными корветами класса "Каракурт"

Во временно оккупированном Крыму, где захватчикам нередко "прилетает", они используют морские корабли в качестве дополнения систем противовоздушной обороны (ПВО). В частности, речь идет о корвете проекта "Циклон".

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук 13 декабря заявил, что российские войска используют корвет проекта 22800 "Каракурт" проекта "Циклон" в составе системы ПВО со своей базой в Севастополе. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам Плетенчука, российские оккупанты недавно пополнили состав Черноморского флота двумя строящимися дополнительными корветами класса "Каракурт", которые производят в Республике Татарстан.

Отмечается, что российские ракеты "Калибр" включают в себя от 40 до 60 иностранных комплектующих, включая микроэлектронику.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 ноября 2023 года во время атаки на Крым был поврежден малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" — "Аскольд", который проходил испытания. Захватчики планировали ввести в состав Черноморского флота РФ уже в декабре текущего года.