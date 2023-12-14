"Готовимся к худшему": в одном из регионов Украины укрепляют оборонные рубежи (фото, видео)

Это позволит оперативно отреагировать на развитие событий

На наиболее опасных направлениях Черниговской области продолжается укрепление рубежей и позиций первой, второй линии обороны. Работы ведет частная подрядная компания под контролем военных инженеров.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он также отметил, что в настоящее время у врага нет возможностей для наступления, однако все может измениться.

"Мы готовимся к сопротивлению и вместе с Черниговской областной военной администрацией принимаем меры по усилению нашей обороны. Если угроза будет расти, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы, и мы будем готовы адекватно реагировать на любое развитие ситуации", — подчеркнул он.

Как отметил Наев, если первую полосу обороны обустраивают исключительно занимающие ее военные, то вторая полоса обороны – это зона ответственности Черниговской областной военной администрации. На что из Резервного фонда были выделены соответствующие средства.

Как сообщил начальник управления капитального строительства ВГА Ярослав Слисаренко, в Черниговской области работы ведутся на всех объектах одновременно. В частности, речь идет о рытье траншей, монтаже железобетонных конструкций, гидроизоляции блиндажей и прочее.

"За каждым объектом закреплены военные инженеры, которые предоставляют рекомендации и пояснения к работам, так как многие из них новые для гражданских строителей, которые в мирной жизни строили преимущественно жилье и социальные объекты", — отметил Ярослав Слисаренко.

В дальнейшем здесь будут оборудованы минные поля. Благодаря этому подразделения, которые будут стоять на этих позициях, смогут действовать более качественно.

Отмечается, что темп работ на объектах полностью отвечает утвержденному плану.

"В Северной операционной зоне будет продолжена работа по развитию системы оборонных рубежей и позиций. Также будет повышена плотность минно-взрывных ограждений. Мы заранее предполагаем худший вариант развития ситуации и поэтому все будет делаться для того, чтобы оборона была крепкой, и если придется проводить оборонные операции, мы были полностью готовы", – подытожил генерал Сергей Наев.

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев

Стоит отметить, что только за прошлую неделю было установлено несколько десятков противотанковых минных полей и заграждений. Вдоль государственной границы вырыто около 5 тыс. метров траншей и 3,5 тыс. метров противотанковых рвов. Оборудовано несколько десятков огневых позиций для личного состава, укрытий и перекрытых щелей, а также огневых позиций для техники.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский провел два важных совещания с военными в Запорожье. Было принято решение о том, что на фронте следует ускорить строительство фортификационных сооружений на основных участках.