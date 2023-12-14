Россия нанесла ракетный удар по Украине: все подробности (обновляется)

Известно о нескольких взрывах

По всей Украине снова объявлена воздушная тревога. Это уже третий случай за этот день. В некоторых областях были слышны взрывы, оккупанты запустили гиперзвуковые ракеты.

В 15:36 все области на карте тревог стали "красными". В мониторинговых каналах отметили, что это снова связано со взлетом МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Они летят с большой скоростью и у ПВО есть крайне мало времени, чтобы ликвидировать их.

"Взлет 6 бортов МиГ-31к с аэродрома "Саваслейка", — говорится в сообщении.

Источник: Telegram-канал UA War Infographics

Украинцев просят находиться в безопасных местах до отмены воздушной тревоги.

16:14 Начался отбой воздушной тревоги по областям

16:08 "Россияне ударили по Староконстантинову на Хмельнитчине аэробалистической ракетой "Кинжал", — сказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

16:01 Последняя воздушная цель прекратила свое существование.

15:59 Часть МиГов пошла на посадку.

15:58 "Активность вражеской тактической авиации на юге и Востоке остается! Есть угроза применения авиационных средств поражения!", — сказали в Воздушных силах.

15:55 "Кинжал" зафиксирован в направлении Ровно-Луцк.

15:54 "Предварительно цели не наблюдаются. Точное количество запущенных ракет в официальном докладе. Угроза аэробалистических ракет продолжается до отбоя", — сообщили в мониторинговом паблике.

15:53 Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем ТГ-канале предупредил, что угроза обстрела не миновала, а потому всем необходимо оставаться в укрытиях.

15:51 Мониторинговые каналы сообщают о мощных взрывах в Ровенской области.

15:50 В Староконтантинове в Хмельницкой области прогремел взрыв.

15:50 Еще один "Кинжал" над Житомирской областью в западном направлении.

15:48 В Киеве прогремели взрывы. Предварительно, это работа ПВО

15:45 оккупанты запустили ракеты в сторону Киевщины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время прошлой воздушной тревоги прогремел взрыв в Староконстантинове. Оккупанты запускали по Хмельницкой области "Кинжалы".