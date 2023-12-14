На что стоит донатить в первую очередь: известная волонтерка дала совет

Волонтер считает, что легче предотвратить атаку, нежели бороться с ее последствиями

Украинцев просят не прекращать донатить деньги на ВСУ. Однако лучше выбирать сборы на технологии.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала аэроразведчица и волонтер Мария Берлинская. Она объяснила, почему важно жертвовать средства именно на технологии.

По словам военнослужащей, не важно, в какой фонд донатить — это может быть фонд "Дигнитас", к которому причастна волонтер, а может быть любой другой. Главное — чтобы деньги были потрачены на технологии.

"Это об уничтожении причины. Чтобы не пришлось всю жизнь работать с последствиями работы российского танка, надо уничтожить сам танк", — отметила аэроразведчица.

Мария Берлинская добавила, что в первую очередь следует уделять внимание тем сборам, которые расчитаны на закупку FPV-дронов, мавиков 3Т и средств радиоэлектронной борьбы.

"Донайте в любой Фонд, которому вы доверяете. Теперь донатить нужно в любые технологии", — подчеркнула она.

Подробнее о советах волонтера украинцам читайте в нашем материале: "С каждой кухни — по дрону, донаты на FPV и РЭБ" — советы украинцам от волонтера Марии Берлинской".

Ранее "Телеграф" рассказыал о том, сколько нужно пилотов дронов в ВСУ. Аэроразведчица рассказала, на какой уровень необходимо выйти Украине.