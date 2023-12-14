Как Украина отнесется к переносу переговоров о членстве в ЕС: Данилов дал четкий ответ

По словам главы СНБО, Украина достойный член Евросоюза

Если переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут отложены, то это станет разочарованием для нашего государства. Вместе с тем, никакой масштабной трагедией или "концом света".

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью La Repubblica. По его словам, Украина полностью соответствует ценностям ЕС.

"Мне интересно другое. Что такое Европейский союз? Если это сообщество ценностей, мы, безусловно, отвечаем всем критериям свободы. Мы являемся демократической страной. Сообщество, поддерживающее свободу слова и прав человека", — сказал Данилов.

Он добавил, что проигрыш России в войне выгоден не только Украине, но и другим странам. Если же путинская армия победит, то в опасности окажутся не только украинцы — следующими жертвами могут стать Польша и страны Балтии.

Напомним, что появилась информация о том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть отложены. Венгрия может заблокировать их, так как не является сторонником членства Украины.

Ранее стало известно, какие еще условия стоят перед Украиной на пути евроинтеграции. В частности, наша страна должна продолжать бороться с коррупцией.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Румынии высказались о вступлении Украины в ЕС. Переговоры о членстве должны состояться в декабре текущего года.