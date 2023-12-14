Четвертая за день тревога в Украине, снова звучат взрывы (обновляется)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В одном из городов уже гремели взрывы
В четвертый раз за день в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. "Красными" стали все области на карте. Есть угроза применения ракет.
В мониторинговых Telegram-каналах пишут, что объявление тревоги снова связано со взлетом МиГ-31К, как и в прошлые разы. Этот самолет является носителем сверхзвуковых ракет "Кинжал", которые тяжело сбивать системам ПВО.
В связи с высокой опасностью обстрела украинских городов ракетами, всех граждан просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытии до соответственного распоряжения.
18:00 Угроза реальных пусков/ударов сохраняется.
17:58 В пабликах пишут, что никаких ракет "Кинжал" не было. Это были фальш-цели.
"Часть целей – это работа враждебного РЭБ", — говорится в сообщении.
17:56 Глава Офиса президента Андрей Ермак обращается к гражданам с просьбой не игнорировать тревогу.
17:55 Ракеты "Кинжал" над Винницкой областью в сторону Хмельнитчины.
17:54 В Воздушных Силах Украины предупреждают жителей Винницы об опасности. Всех просят находиться в безопасных местах.
17:53 Еще одна ракета зафиксирована в направлении Хмельницкого.
17:53 "Кинжал" пролетает к Киевщине/Житомирщине.
17:52 Пуски "Кинжалов" с востока.
17:50 Зафиксированы пуски ракет в сторону Киева.
17:45 "Активность вражеской тактической авиации на юге и востоке! Есть угроза применения авиационных средств поражения для областей!", — сказали в Воздушных силах Украины.
В пабликах пишут, что в Днепре прогремел взрыв. Было объявлено, что оккупанты совершили пуск Х-59 курсом на Днепр, но уже спустя считанные минуты цель прекратила существование.
"Активность сейчас 3х бортов МиГ-31К", — сообщили в 17:39 в сети.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время второй сегодняшней воздушной тревоги по всей стране раздались взрывы в Хмельницкой области. Затем в ходе третьей тревоги взрывы прозвучали там еще раз, а также их было слышно в Киеве. Оккупанты запускали ракеты "Кинжал" в нескольких направлениях.