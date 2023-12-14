Четвертая за день тревога в Украине, снова звучат взрывы (обновляется)

В одном из городов уже гремели взрывы

В четвертый раз за день в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. "Красными" стали все области на карте. Есть угроза применения ракет.

В мониторинговых Telegram-каналах пишут, что объявление тревоги снова связано со взлетом МиГ-31К, как и в прошлые разы. Этот самолет является носителем сверхзвуковых ракет "Кинжал", которые тяжело сбивать системам ПВО.

В связи с высокой опасностью обстрела украинских городов ракетами, всех граждан просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытии до соответственного распоряжения.

18:00 Угроза реальных пусков/ударов сохраняется.

17:58 В пабликах пишут, что никаких ракет "Кинжал" не было. Это были фальш-цели.

"Часть целей – это работа враждебного РЭБ", — говорится в сообщении.

17:56 Глава Офиса президента Андрей Ермак обращается к гражданам с просьбой не игнорировать тревогу.

17:55 Ракеты "Кинжал" над Винницкой областью в сторону Хмельнитчины.

17:54 В Воздушных Силах Украины предупреждают жителей Винницы об опасности. Всех просят находиться в безопасных местах.

17:53 Еще одна ракета зафиксирована в направлении Хмельницкого.

17:53 "Кинжал" пролетает к Киевщине/Житомирщине.

17:52 Пуски "Кинжалов" с востока.

17:50 Зафиксированы пуски ракет в сторону Киева.

17:45 "Активность вражеской тактической авиации на юге и востоке! Есть угроза применения авиационных средств поражения для областей!", — сказали в Воздушных силах Украины.

В пабликах пишут, что в Днепре прогремел взрыв. Было объявлено, что оккупанты совершили пуск Х-59 курсом на Днепр, но уже спустя считанные минуты цель прекратила существование.

"Активность сейчас 3х бортов МиГ-31К", — сообщили в 17:39 в сети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время второй сегодняшней воздушной тревоги по всей стране раздались взрывы в Хмельницкой области. Затем в ходе третьей тревоги взрывы прозвучали там еще раз, а также их было слышно в Киеве. Оккупанты запускали ракеты "Кинжал" в нескольких направлениях.