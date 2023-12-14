"Они не уклонисты": в военкомате рассказали, кого ждут по мобилизации

Есть категория, которая готова взять в руки оружие и защищать страну

В начале полномасштабной войны добровольно защищать Родину шли многие и это было их собственное решение. Сейчас есть единичные случаи, когда идут воевать по своему желанию. Но есть и категория украинцев, которые не уклоняются от повесток, но и не идут в ТЦК сами, то есть, если им дадут повестку, то они пойдут, а если нет — то нет.

Об этом "Телеграфу" сказал спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин. По его словам, есть еще единицы тех, кто идет до сих пор добровольно, а не потому что вручили повестку.

"Те, кто действительно хотел защищать Родину, пошли уже давно и добровольно. Сейчас таких единицы. Конечно, есть такие, кто уладил свои жизненные дела или созрел для службы по другим мотивам, но это, скорее, исключение из правила, подтверждающего само правило. Часто они говорят: "Понимаю, что ребята уже устали, их надо подменить". Частично здесь есть заслуга успокаивающих рассказов о "чмонях", об окончании войны через две-три недели", — сказал Истомин.

Он подчеркнул, что в начала полномасштабной войны многие хотели служить: быть или в ТРО или в ВСУ или Нацгвардии, потому что "на мою страну напали". Однако тогда далеко не все смогли попасть в военные формирования.

"Кто-то остался, но пыл исчез. Почему? Потому что их успокоили, что у нас мощные ВСУ, и мы в них верим, и что ВСУ всех врагов победят. Вот и результат: все любят ВСУ, верят в ВСУ и просто ждут от ВСУ победы. И, конечно, не присоединяются к ВСУ. И даже помогают ВСУ далеко не все", — добавил спикер ТЦК и СП.

Истомин объяснил, что преимущественно идет работа с тем, кто сам себе говорит: "Дадут повестку – пойду, не дадут – не пойду".

"Они не уклоняются и готовы взять оружие в руки, но им нужен толчок. Мы даем этот толчок", — подытожил собеседник издания.

Полный текст читайте в материале "Телеграфа": Облавы или стимул для немотивированных? Почему действия ТЦК и СП стали триггером для общества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что помогает призывникам, у которых совершенно нет мотивации. Благодаря этому они меняют свое мнение уже в скором времени.