Атакуют три дня подряд: враг серьезно активизировался на одном из важных направлений фронта (карта)

Оккупанты не уменьшают количества боевых столкновений

На Таврическом направлении оккупанты ведут активные штурмовые действия. Враг на протяжении трех дней осуществил по 80 атак при поддержке бронетехники, в основном в Донецкой области.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"Оккупанты не уменьшают количества боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ Таврия. Три дня подряд — около 80 штурмовых действий ежесуточно. Подавляющее большинство — в Донецкой области". Штурмовые группы в основном до 20 человек", — сказал командующий.

По словам Тарнавского, оккупанты действуют, в частности, и при поддержке бронетехники. Вчера снова произошло увеличение количества авиаударов, враг применил авиабомбы.

За прошедшие сутки в операционной зоне ОСУВ Таврия российские войска нанесли 15 авиаударов, провели 76 боевых столкновений и осуществили 631 артобстрел.

"Наши воины стойко держат оборону", — подчеркнул Тарнавский.

Он добавил, что только за минувшие сутки общие потери оккупантов составили 414 человек. Также было уничтожено 23 единицы военной техники. В частности, 1 танк, 10 ББМ, 2 артсистемы, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобиля, 2 единицы спецтехники и 2 склада боеприпасов. Еще 20 единиц техники врага повреждены.

Общие потери врага по состоянию на 15 декабря.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно на карте боевых действий Украины появились изменения. На нескольких направлениях у российских оккупантов были успехи.