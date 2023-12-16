Война быстро не закончится: Россия мобилизирует ресурсы для захвата новых областей Украины

Аналитики допускают, что россияне при некоторых обстоятельствах могут дойти до западной границы Украины

Россия продолжает подготовку к длительной войне и намерена в течение следующих годов провести наступательные операции с целью захвата новых украинских территорий.

Как говорится в регулярном отчете Института изучения войны (ISW), в настоящее время наблюдается подготовка к продолжению боевых действий по меньшей мере до 2026 года.

В частности на это указывает то, что российское командование проводит работы по реструктуризации армии и формированию стратегических резервов, на фоне чего происходит мобилизация оборонно-промышленной базы для ведения войны на истощение.

Также в ISW отмечают, что также правдоподобными выглядят планы по продолжению экспансии и захвату новых областей, помимо Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Об этом говорит возобновление агрессивной риторики со стороны российских официальных лиц, включая диктатора Владимира Путина, а также усиление давления на позиции ВСУ в Харьковской области.

При этом аналитики считают, что многое будет зависеть от оказания помощи со стороны Запада, без которой Украине стоит ждать худшего.

"Внезапное прекращение западной помощи рано или поздно приведет к краху способности Украины сдерживать российские вооруженные силы, и в конечном итоге российские войска могут дойти до западной границы Украины при таком сценарии", — говорится в анализе.

Стоит отметить, что издание CNN со ссылкой на неназванных западных официальных лиц сообщало, что разведки союзных стран в настоящее время пытаются построить прогнозы о том, как долго сможет Украина продержаться без поддержки. Согласно сообщению одного из американских военных чиновников, если Украина останется в одиночестве, то в ближайшие месяцы ей может грозить "серьезное отступление или даже поражение".

В материале указано, что уже сейчас россияне уже смогли вернуть себе превосходство по количеству артиллерийских ударов и выпускают в среднем в 5-7 раз больше снарядов, чему украинцы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США допустил, что Силы обороны могут перейти к тактике партизанской войны, если останутся без поддержки.