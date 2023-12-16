"Об этом уже договорились": Зеленский намекнул на новые поставки ПВО (видео)

Глава государства продолжает сотрудничество с партнерами, чтобы "закрыть небо" над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поставки систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сказал, говоря о результатах проведения трехчасовой ставки.

Украинский лидер рассказал об успехах защитников неба ― за неделю уничтожено 104 "шахеда" из 112. Об этом он заявил в видеообращении 16 декабря 2023 года, опубликованном в его официальном Телеграм-канале.

"Готовим и дальнейшее усиление ПВО ― об этом уже договорились. И почти на каждой моей встрече с лидерами, почти во всех переговорах звучит эта тема ― тема ПВО. Будет больше систем, больше защиты неба", ― сказал Зеленский.

Президент поблагодарил украинских защитников и партнеров. Отметил он и сбивание ракет, в частности баллистических. Зеленский поблагодарил за предоставление ПВО Patriot и NASAMS, а также гаубиц Gepard.

Владимир Зеленский обратился к украинцам

Напомним, что в ночь на 16 декабря 2023 года Россия снова атаковала Украину "шахедами". Воздушные силы сбили 30 вражеских беспилотников, всего был запущен 31 дрон. В Херсонской области в результате атаки было сильно повреждено админздание медучреждения и ранен врач. Также взрывы раздавались в Киеве.

Ранее Телеграф писал о начале работы Коалиции по усилению ПВО и ПРО в Украине. Ее возглавили Франция и Германия.