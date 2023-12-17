Целились в Херсон и еще один важный объект: в ВСУ рассказали подробности о ночной атаке РФ

ПВО отработала отлично

В ночь на 17 декабря армия РФ снова массированно атаковала Украину. Для этой цели противник применил множество дронов-камикадзе "Шахед".

Об том сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, сегодняшняя ночная атака была типичной для россиян, а под ударом оказались Херсон и Староконстантинов Хмельницкой области.

"Но сегодня мы видели серьезную работу противовоздушной обороны в Херсонской области и городе Херсоне. Падение обломков есть, часть ударных БПЛА была направлена именно по Херсону, там отработали. Мы уже знаем, город Староконстантинов стал символом уничтожения "шахедов". Сегодня враг тоже направил часть ударных БПЛА именно в этом направлении", — подчеркнул спикер.

Для справки: город Староконстантинов расположен в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины примерно в 400 км от границы с Беларусью. Здесь расположена авиационная база ВСУ.

Напомним, что в настоящий момент уже известно, что оккупанты выпустили 20 ударных беспилотников из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым), а также крылатую ракету "Искандер-К" и управляемую авиационную Х-59.

ПВО Украины, по данным ВС ВСУ, уничтожила все вышеуказанные цели. Еще 1 крылатая ракета "Искандер-К" не достигла своей цели.

"Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей", — говорилось в сообщении.

Ранее мы писали о том, что неспокойной эта ночь была и для России. Там беспилотники атаковали военный аэродром.