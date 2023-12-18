К такой войне никто не готовился: военный ВСУ рассказал об изменениях в боевых действиях

На большое преимущество российских террористов в живой силе и вооружениях Украина может ответить только высокими технологиями

Война в Украине быстро меняется и становится более технологичной. Этапы войны проходят очень быстро, боевые действия превращаются в войну не столько людей, сколько беспилотников – и к такой войне вообще никто не готовился.

Об этом рассказал руководитель группы беспилотных систем штаба 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Юрий Филатов в эфире Национального телемарафона. По его словам, у россиян практически неограничены ресурсы, однако не столь технологичны.

"И на самом деле это наш единственный шанс противостоять такому великому врагу, у которого практически неограниченные человеческие ресурсы, ресурсы финансовые, ресурсы по материально-техническому обеспечению, конвенционному оружию, обычному. Поэтому мы понемногу переходим, все больше и больше насыщается поле боя всевозможными технологиями", – отметил он.

Также Филатов признал, что к такой войне с боевыми действиями высокой интенсивности и огромными затратами не был готов никто – ни Украина, ни западные партнеры, которые думали, что будут воевать так, как воевали в Ираке, Афганистане и других локальных конфликтах.

"Какая была война? Война была: Ирак, Афганистан, какие-то локальные конфликты с кратным технологическим преимуществом прежде всего, когда полностью доминирование в воздухе, когда есть преимущество технологическое в образцах вооружения. Те образцы, которые есть, они обеспечивали преимущество, этого было достаточно – зачем тратить больше? Об этом много говорили, но мало делали. Это признают сами наши партнеры", – резюмировал военный.

Как писал "Телеграф", украинские военные получили первую партию нового типа "стратегических" ударных БПЛА, способных поражать цели на большом расстоянии. Речь идет о беспилотниках AQ 400 Scythe.