Интенсивность боев уменьшается? Что происходит на линии фронта (карта)
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ВСУ успешно отбивают вражеские атаки
Идут 663 сутки полномасштабного российского вторжения в Украину, которые характеризуются значительным снижением активности врага. Украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Мариинском и Запорожском направлениях.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в понедельник, 18 декабря. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения.
Наиболее активным направлением для россиян все еще остается Авдеевский. Оккупанты не оставляют попыток окружить город. Вооруженные Силы Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки было отбито 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 — южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 8 атак врага возле Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские бойцы отразили 5 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Силы обороны сдерживают врага на Мариинском направлении — в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.
На Шахтерском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Запорожском направлении ВСУ отразили 4 атаки противника западнее Вербового и Работиного Запорожской области.
Ранее "Телеграф" писал, что Украинские Вооруженные силы 17 декабря удачно контратаковали на Купянском и Авдеевском направлении, имея там подтвержденные успехи.