Прослушка у Залужного: в Генштабе выступили с заявлением

Специалисты СБУ уже расследуют дело

В ВСУ официально прокомментировали информацию о прослушках в каибинете главкома Валерия Залужного. Там сообщили, что передали дело в СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба. По данным военных, устройства для дистанционного прослушивания были обнаружены во время плановой проверки помещений в одном из мест дислокации.

"Прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью установления обстоятельств указанного события, его последствий и лиц к нему причастных, уведомлена Служба безопасности Украины.

Напомним, что украинцы разразились гневом после того, как стало известно об обнаружении устройство для прослушивания у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Главное мнение граждан – кому-то придется за это отвечать и есть только два варианта, кто же мог установить устройство.

Позже стало известно, что прослушек было еще и несколько.

Между тем, в Службе безопасности Украины открыли уголовное производство по факту обнаружения устройства в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.