"Кому война...": советник ОП диджей Лещенко опять собирается выступить в клубе

Лещенко снова собрался потусить

Внештатный советник Офиса президента и член Наблюдательного совета "Укрзализныци", который летом подался в диджеи, снова взялся за свое. Несмотря на критику за предыдущее выступление в клубе в разгар войны он, по всей видимости, собирается снова "потусить" в одном з киевских клубов.

Об этом стало известно из анонса мероприятий в официальном Instagram-аккаунте проекта "Синтез". Судя по публикации, 23 декабря Лещенко будет создавать "гипнотические ритмы" и "ярко провожать" 2023-ий год

Согласно адресу в анонсе, мероприятие будет проходить в клубе "Keller Bar". На его страницах в соцсетях, также есть упоминания о будущем выступлении Лещенко.

Стоит отметить, что в сети снова возмутились похождениям Лещенко:

Напомним, ранее мы писали о том, что на нардепа Безуглую ополчились даже коллеги по "Слуге народа" из-за очередного поста в сети.

Также мы сообщали о том, что народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая в последнее время активно критикует высшее военное руководство страны, пожаловалась на то, что главком ВСУ Валерий Залужный заблокировал её в социальных сетях.