Залужный высказался о мобилизации: дал понять, что Зеленский ошибся
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Главнокомандующий оценил увольнение всех глав областных военкоматов
Процесс мобилизации в Украине нужно вернуть в те рамки, которые работали раньше. Кто-то должен заменить бойцов, которые сейчас воюют на фронте.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, пишет РБК-Украина. В то же время он отметил, что оценивать рекрутинг в ВСУ еще рано.
"Рекрутинг оценивать немного рано, а что касается вопросов мобилизации, ее не то что нужно усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше. Потому что сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, их должен кто-то заменять, им должен кто-то помогать", — сказал Залужный.
По словам главнокомандующего, иногда такие бойцы остаются один на один. В то же время Залужный подчеркнул, что такая ситуация является совсем неправильной.
На уточняющий вопрос, сильно ли повлияло увольнение областных военкомов на эффективность мобилизации, он ответил так: "Это были профессионалы, они знали как это делать, а их нет сейчас".
Напомним, 11 августа 2023 года под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное результатам проверки работы Территориальных центров комплектования. Как выяснилось, в ходе проверок раскрылись факты коррупции в ходе мобилизации.
Учитывая такой результат проверки, СНБО дал рекомендацию главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех председателей областных военкоматов. 17 августа президент подписал указ с рекомендациями СНБО к Залужному уволить всех областных военкомов.