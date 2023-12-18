Укр

Путин хочет захватить еще три областных центра Украины? Залужный прокомментировал "планы"

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный Новость обновлена 18 декабря 2023, 14:31
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото Facebook.com

Есть люди, которые могут точно знать

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного спросили о нашумевшей публикации немецкого BILD о якобы военных планах России до конца 2026 года. Однако генерал отказался комментировать.

Такой ответ он дал на вопросы РБК-Украина во время разговора с журналистами. Отметим, что немецкое издание пишет про "планы" оккупантов захватить Харьков, Днепр и Запорожье в течение следующей пары лет.

"Я не хотел бы характеризовать этот процесс, это не моя парафия. Там есть люди, которые за это отвечают, имеющие эту информацию", — сдержанно ответил Залужный.

О каких "планах" написало BILD

Недавно издание опубликовало информацию о среднесрочном российском "плане" на войну до конца 2026 года, согласно которому:

  • до конца 2024 года — оккупанты хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также выйти на реку Оскол в пределах Харьковской области.
  • до конца 2026 года – оккупировать большие территории на востоке, в том числе крупные города Запорожье, Днепр и Харьков.
  • на юге удерживать оборону по Днепру, не наступая на Херсон или Одессу.

Такую информацию BILD получило от источников из немецкой разведки.

Ранее "Телеграф" писал, что главнокомандующий ВСУ прокомментировал возможность нового наступления в 2024 году.

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#Россия #Война #Валерий Залужный