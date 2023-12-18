"Россияне били из всего, что имеют": у Ахметова сказали, можно ли восстановить Авдеевский коксохим

Предприятие серьезно пострадало из-за обстрелов российской армии

Авдеевский коксохимический завод невозможно будет восстановить после окончания войны. Предприятие неоднократно было обстреляно врагом, поэтому отстроить его в том же виде не получится.

Об этом генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков заявил в интервью Forbes. Он отметил, что ВСУ продолжают контролировать территорию завода.

"Завод под контролем украинской армии. Он был неоднократно обстрелян Россией. Они били по нему из всего, что имеют. Я думаю, что восстановить завод невозможно", ― заявил Рыженков.

Гендиректор "Метинвеста" уточнил, что кокс из Авдеевского завода поставлялся преимущественно на "Азовсталь" и "ММК им. Ильича". Пока Мариуполь в оккупации, речи о восстановлении этих предприятий в обозримом будущем не идет.

Возобновление "Азовстали"

"Компания планирует восстановить "Азовсталь". Но это будет уже совсем другой завод", ― сказал Рыженков.

По его словам, после окончания войны в Мариуполе металлургия перестанет быть основой города. Он считает, что главным сектором экономики станет туризм. При этом остается потенциал в машиностроении, науке и кораблестроении.

Но важно то, на каких условиях завершится война. Он напомнил, что Мариуполь находится менее чем в 50 км от границы с Россией.

Для справки: "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" составляли ядро металлургического бизнеса "Метинвеста", принадлежащему Ринату Ахметову. На эти предприятия поставляли 40% железорудного сырья из горнообогатительных комбинатов, находившихся в Днепропетровской области. На заводах Мариуполя изготовляли стальную продукцию, около 75% которой экспортировалось. В 2021 году 90% всей стали, произведенной в Украине, пришлось на "Азовсталь" и "ММК им. Ильича". На данный момент "Метинвест" оценивает ущерб от войны на сумму более чем $3,5 млрд.

Напомним, что в начале ноября с Авдеевского коксохимического завода эвакуировали последних работников. Но до сих пор в городе остаются люди, которые не хотят выезжать.

Отметим, что Авдеевка остается одним из самых активных участков фронта. 17 декабря ВСУ удалось контратаковать врага, о чем писал "Телеграф".