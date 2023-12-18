ВСУ сворачивают некоторые операции: Тарнавский заявил о нехватке снарядов

Украинские войска на некоторых участках перешли к обороне

Сил обороны Украины на передовой сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов. Поэтому они были вынуждены сократить некоторые военные операции.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет Reuters. Он подчеркнул, что есть проблема с боеприпасами, особенно калибра 122 мм и 152 мм.

Тарнавский отметил, что сегодня проблемы со снарядами наблюдаются по всей линии фронта. По его словам, недостаток артиллерийских снарядов "очень большая проблема", а сокращение иностранной военной помощи влияет на поле боя. При этом генерал заявил, что российские войска также сталкиваются с проблемами с боеприпасами, не уточнив их сути.

"Тех объемов, которые мы имеем сегодня, нам сегодня недостаточно ввиду наших потребностей. Поэтому мы это перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые перед собой ставили, и уменьшаем их, потому что нам нужно их обеспечить", – сказал он.

Тарнавский также отметил, что уставшие украинские войска на юго-восточном фронте перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других. По его словам, украинские силы все еще ожидают победы, но им было бы полезно иметь резервы для ротации и отдыха.

"На некоторых участках мы перешли (в оборону), а на некоторых продолжаем наступательные действия — маневром, огнем и продвижением. И готовим резервы для наших дальнейших широкомасштабных действий", — сказал он.

Тарнавский заявил, что Россия пытается оцепить город Авдеевку. Генерал подчеркнул, что на этом направлении российские войска регулярно меняли свою тактику, достигнув "частичного успеха на некоторых участках на глубине около 1,5-2 км".

"Я считаю, что мы сегодня твердо придерживаемся этих линий. Сегодня враг давит на нас своей численностью. Они никогда не заботились и не будут заботиться о своем личном составе", – заявил он.

Напомним, лидеры стран-членов Европейского Союза одобрили увеличение финансирования, которое предназначается Европейскому фонду мира. Из этого фонда выделяются средства на закупку вооружения, боеприпасов и снаряжения для Украины.