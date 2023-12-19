Война — день 664: оккупанты давят несмотря на непогоду, а у ВСУ начались проблемы с боеприпасами

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные крепко держат оборону под натиском оккупантов и периодически совершают успешные контратаки, которые заканчиваются тяжелыми потерями для россиян. Тем временем из-за существенного ухудшения погодных условий интенсивность боевых действий уменьшается, поскольку обе стороны испытывают проблемы с маневрированием. Кроме того, в ВСУ местами начинает наблюдаться нехватка боеприпасов, что приводит к тому, что некоторые операции приходится сворачивать.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 БПЛА продолжают летать по Украине. Часть из них движется через Кировоградскую область в сторону Черкасской

00:00 Уже традиционно россияне устраивают ночной обстрел Украины с использованием ударных БПЛА. По данным ВС ВСУ, одна из групп двигается по направлению Кривого Рога, а вторая через Херсонскую область в Николаевскую.

Что было в Украине 16 декабря – читайте по ссылке: Война — день 661: россияне атакуют беспилотниками, ВСУ занимают новые рубежи

Информацию за 17 декабря смотрите по ссылке: Война — день 662: оккупанты готовятся к затяжной войне, а ВСУ накапливают ресурсы

О происходившем 18 декабря можно в сводке: Война — день 663: россияне засылают ДРГ, а Украина активно сооружает укрепления