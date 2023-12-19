В Киеве провели первый турнир памяти бойца Максима "Регбиста" Яловцова (фото)

Турнир по борьбе "грепплинг" обещают сделать ежегодным

В Киеве прошел турнир по борьбе "грепплинг" в память о погибшем добровольце Максиме Яловцове "Регбисте", погибшем осенью 2022 года во время выполнения боевого задания.

Максим "Регбист" был одним из ярких спортсменов, постоянно участвовавших в соревнованиях вплоть до начала полномасштабного вторжения, вспоминает Артур Булыгин, вице-президент ОО "Alfa Self Defense" и президент Федерации панкратиона и грепплинга Киевской области.

Благотворительный турнир памяти Максима Яловцова "Регбиста"

"Он всегда был примером для молодежи. Всегда боролся ярко и бескомпромиссно, и всегда показывал результат, как в Украине, так и на международных турнирах. И когда с Максимом случилась такая беда, мы хотим, чтобы наша молодежь помнила наших героев, наших спортсменов"., отдающих свою жизнь на фронте. Этот турнир мы планируем сделать ежегодным", — рассказывает Булыгин.

Спортсмен и ветеран Роман Добряк на ринге

Спортсмен и ветеран Роман Добряк на ринге

Вечер памяти бойца организовала ГО ASD, собрав на ринге для соревнований по грепплингу и ММА мастеров спорта и ветеранов после ранений. В турнире принимал участие спортсмен и ветеран Роман Добряк — он потерял ногу на войне, но своим примером каждый день доказывает, что на этом жизнь не останавливается. Также во время турнира провели три аукциона, средства которых пошли на поддержку военнослужащих.

Благотворительный турнир памяти Максима Яловцова "Регбиста"

Благотворительный турнир памяти Максима Яловцова "Регбиста"

"Телеграф" ранее рассказывал, что Яловцов был незаурядной личностью — одним из знаменитых лидеров фанатского движения, болельщиком киевского "Динамо", занимался смешанными единоборствами, был призером чемпионата Европы-2021 по грепплингу. Также Максим был мастером спорта по фри-файту и панкратиону, обладателем бронзовой медали чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу.

После начала полномасштабного вторжения России Максим с единомышленниками организованно собирал группы добровольцев, среди которых было много фанатов "Динамо". С первых дней ребята участвовали в обороне столицы.

Тренер Артем Сидоров вспоминает, что Яловцов мечтал после победы вернуться к занятиям спортом:

"Он говорил, что все будет хорошо, мы обязательно победим, мы выигрываем эту войну и все ушедшие ребята вернутся к занятиям спортом ".

Память о воине живет и после смерти — президент наградил орденом "За мужество" III степени, а киевляне нарисовали "Регбиста" на мурале на стене многоэтажки в столице. Известный боксер Денис Беринчик подарил после своей победы в поединке в Лондоне сопернику футболку с портретом Яловцова.