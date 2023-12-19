Он на войне почти с совершеннолетия: в боях за Украину погиб молодой нацгвардиец

Дома у воина остались родители, брат и любимая девушка

В Винницкой области прощаются с погибшим защитником Валерием Ващуком, который защищал Украину в составе Национальной гвардии Украины с 2019 года. Парню было всего 22 года.

Молодой воин погиб у села Вербовое Запорожской области 14 декабря. У него остались родители, брат и любимая девушка, с которой он мечтал вскоре пожениться. Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого городского совета.

"Валерий Ващук родился 20 декабря 2001 года, проживал в Винницких хуторах. После окончания 9-ти классов местной школы поступил в Тульчинский лицей с усиленной военной подготовкой. Стать военным – был его осознанный выбор. Валерий на войне практически со своего совершеннолетия. Несмотря на юный возраст, до полномасштабного вторжения России в Украину было четыре ротации на восток. Воевал на Донецком направлении. Ничто не могло повлиять на его стремление защищать Родину", — рассказывает мама Валерия Наталья.

По ее словам, в войске сын имел звание старшего солдата и выбрал для себя позывной "Марик", в честь имени своего дедушки. Своей семье, к слову, Валерий практически не рассказывал о войне. Не хотел огорчать и берег покой своих родных.

Церемония прощания с погибшим защитником была назначена на 19 декабря. В 8:30 воина провели по живому коридору (от магазина "Подснежник) до его родного дома по адресу: ул. Покровская, 21. Похороны прошли в 12.00 на кладбище на улице Генерала Шаповала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб военный Павел Мурзак. Дома у мужчины осталась жена и четверо сыновей.