"Так не взлетает": Зеленский ответил на вопрос о военных планах-2024

Украина не разглашает свои военные планы

Военные планы Украины не подлежат разглашению, поскольку избыточное внимание мира к этому вопросу упрощает жизнь России, которая имеет больше оружия.

Как рассказал во время пресс-конференции во вторник президент Владимир Зеленский, избыточное внимание украинскому контрнаступлению не играет на руку украинским военным.

"Я не могу рассказать вам о наших целях. У нас были сложности на юге, потому что все вокруг говорили о том, какие у нас цели", — сказал он.

По его словам, весь 2023 год многие рассматривали в деталях, куда идут ВСУ и как они туда дойдут.

"Извините, но оно так не взлетает, совсем, с Российской федерацией, у которой оружия больше. Поэтому не могу… не могу сказать ни единой детали о наших контрнаступательных и оборонительных действий в следующем году", — добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, Зеленский рассказал, что контрнаступление лета 2023 года оказалось не настолько успешным, как хотелось из-за того, что Украина не контролирует свое небо и испытывает нехватку амуниции. При этом он подчеркнул, что не считает, что Украина проигрывает в этой войне.