"Это очень опасно": в Минобороны рассказали о главной проблеме с уклонистами

Украинцы по-прежнему в большинстве своем готовы защищать страну, говорят в Минобороны

Из-за полномасштабной войны России против Украины в ряды ВСУ попадают не только добровольцы, но и люди, которые проходить службу не хотят. Вместе с тем особой неготовности людей защищать свою страну в Минобороны не видят.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей начальник управления прессы Минобороны Иларион Павлюк, в настоящее время наблюдается существенный всплеск внимания к теме уклонистов, однако на самом деле их не настолько много, как может показаться.

При этом он отметил, что в Украине огромное количество тех, кто получил повестку и пришел в военкомат, где их либо мобилизировали, либо признали непригодными или же сказали ждать. Но их голоса не слышат.

Павлюк добавил, что есть конечно и люди, которые уклоняются от службы и законные методы работы с ними.

"Но мы на них настолько много концентрируемся, что невольно создаем впечатление, что это какая-то существенная часть, чуть ли не большинство. Это очень опасно и так точно не есть", — отметил он.

Представитель Минобороны также отметил, что эти сообщения создают впечатление о том, будто в стране больше людей, которые возмущены мобилизацией, а не тех, кто готов защищать свою страну.

"Но я не вижу такой тотальной неготовности украинцев защищать свою страну, как это можно заключить, ориентируясь на негативные сообщения", — добавил он.

Вместе с тем, Павлюк говорит, что война продолжается и служить будут не только добровольцы, но и те, кто в армию не хотел. Однако он предложил вспомнить, что армия это не только трудности, но и большая честь.

Как сообщалось ранее, аналитики ISW сообщали, что Россия продолжает подготовку к длительной войне и намерена в течение следующих годов провести наступательные операции с целью захвата новых украинских территорий. По их данным, Путин готов вести войну по меньшей мере до 2026 года.