Отметить Новый год и не "загреметь": изменят ли время комендантского часа на праздники

Опубликован полный список областей и точного времени комендантского часа на праздники

В этом году на Новый год комендантский час отменять не собираются ни в одной из областей Украины, в том числе и Киевской области и Киеве. Однако его продолжительность в некоторых случаях будет отличаться от той, которая установлена в обычные дни.

Как сообщают в Киевской государственной военной администрации, в столице не планируют менять время комендантского часа в новогоднюю ночь или же вовсе отменять его. Установленные ранее ограничения остаются на все праздничные дни.

Таким образом, в столице комендантский час продлится в новогоднюю ночь с 00:00 до 05:00. К слову, в прошлом году в Киеве сократили время комендантского часа. То есть, в будние дни он был с 22:00 до 5:00, а на Новый год — с 23:00 до 5:00.

Кроме того, в столице по-прежнему запрещены массовые мероприятия на Рождество и Новый год. Также по всей Украине запрещена любая пиротехника, которую в мирное время часто использовали на новогодние праздники.

Что запрещено во время комендантского часа?

находиться на улице и в общественных местах;

передвигаться на любом транспорте без соответствующего пропуска (его выдают исключительно работникам предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области);

запрещена работа торгово-развлекательных центров, магазинов, кафе/ресторанов, а также других учреждений, не включая критическую инфраструктуру.

Что грозит за нарушение комендантского часа?

Если правоохранители заметят во время комендантского часа на улице человека, то его могут задержать для выяснения обстоятельств. Если при себе у него есть документы и не требуется установления его личности, ему могут сделать предупреждение и отпустить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине планируют начать штрафовать людей за нарушение комендантского часа. Соответствующий законопроект уже был создан и в первом чтении Верховная Рада приняла его. Так, за нарушения хотят ввести систему штрафов — от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Таким образом, нарушители будут платить от 8500 до 17000 грн. А в случае повторного нарушения сумма будет уже выше — от 17000 грн до 34000 грн.