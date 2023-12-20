Свое заканчивается? США закупят в Японии важнейшее оружие для Украины

Джо Байден неоднократно поднимал этот вопрос с властями Японии

Япония до конца недели официально оформит изменения в правилах оборонного экспорта, которые позволят ей продать несколько десятков ракет Patriot США. Так Вашингтон сможет пополнить свой арсенал.

Как результат, США смогут направить больше средств ПВО в Украину. Об этом пишет Washington Post.

На условиях анонимности американские чиновники рассказали, что изменение правил оборонного экспорта не будет содержать прямого упоминания о системе Patriot. Но оно будет отвечать ключевой просьбе администрации президента США Джо Байдена.

Американский лидер поднял этот вопрос поставок с премьер-министром Фумио Кисидой в Кэмп-Дэвиде в августе. Это произошло во время исторического трехстороннего саммита с Южной Кореей. Второй раз стороны говорили о поставках ракет на экономическом саммите в Сан-Франциско в прошлом месяце.

Стоит отметить, что Япония производит ракеты для Patriot, главной системы ПВО США, по лицензии Raytheon.

В статье говорится, что Сеул без лишнего шума пообещал предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов за последний год — больше, чем все европейские страны вместе взятые. По словам официальных лиц, значительная часть этих средств уже предоставлена.

По данным Washington Post, власти Японии объявят об изменениях уже в пятницу, 22 декабря. Ракеты Patriot не будут направлены непосредственно в Украину. Вместо этого Япония рассматривает возможность отправки десятков ракет в США. В Токио пока не назвал сроки, но решение о количестве ракет ожидается "относительно скоро", сказал один из чиновников.

Отмечается, что Япония, обеспокоенная тем, что вторжение РФ может подтолкнуть Китай к аналогичным действиям в отношении Тайваня.

Она стала первой страной Восточной Азии, присоединившейся к западным санкциям против Москвы.

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