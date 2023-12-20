Помогают уничтожать самих же окупантов? В Генштабе рассказали интересные детали о снарядах КНДР для россиян

Снаряды взрываются раньше времени

В начале ноября Северная Корея отправила России очередную партию военной помощи — более 1 млн артиллерийских и минометных снарядов, которых должно было хватить на 2 месяца мощных обстрелов. Теперь стало известно, что они оказались бракованными и некачественными.

Снаряды для артиллерии и минометы низкого качества, поэтому взрываются непосредственно в стволах пушек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 20 декабря.

Оккупанты вынуждены использовать некачественные снаряды, ведь на поле боя существует большой дефицит отечественного вооружения. Поэтому даже "бракованные" снаряды пригодятся, и их используют для выполнения боевых задач.

"Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов оккупантов, что приводит к потерям вооружения и личного состава захватчиков", — сообщает Генштаб.

Такие случаи зафиксированы в группировке российских войск "Днепр", где командующим является генерал Михаил Теплинский. Поэтому 1 млн снарядов от Северной Кореи, которого должно было хватить на 2 месяца, теперь вряд ли хватит, да еще и добавит хлопот оккупантам.

Ранее Телеграф писал, что российские пропагандисты уже жаловались на качество снарядов из Северной Кореи.