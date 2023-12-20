Кого можно считать уклонистом: в ВСУ дали четкий ответ

Украинцев не просто так просят прийти в военкоматы для уточнения данных

В Украине некоторые мужчины уклоняются от мобилизации, хотя являются военнообязанными. Одна из распространенных схем — это переезд в другой город без постановки на воинский учет.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью "РБК-Украина" рассказал, как мужчине необходимо поступить в случае смены места регистрации. Он также напомнил, что не каждая повестка от ТЦК означает отправку на фронт.

Так, по словам Фитьо, мужчина будет считаться уклонистом, если переехал, к примеру, из Киева во Львов и не встал на учет в местный ТЦК в течение семи дней. Дело в том, что для ТЦК СП он будет числиться якобы по старому месту прописки и все уведомления, повестки и другие оповещения будут приходить на его киевскую прописку. А так как он не является в военкомат в установленные сроки, то в реестрах будет числиться как уклонист от мобилизации.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ пояснил, что повестки могут вручать как раз для того, чтобы уточнить военно-учетные данные.

"Некоторые граждане таким образом уклоняются от своей конституционной обязанности. То есть, не обновив свои учетные данные, не став на учет в новый территориальный центр комплектования и социальной поддержки, пытаются избежать мобилизации", — сказал Владимир Фитьо.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что за уклонение от мобилизации могут посадить. Украинцам рассказали, в каком случае это возможно.