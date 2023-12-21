"Риски высоки": есть ли сейчас угроза захвата Киева и в чем нюанс

Россия надеется посеять в Украине протестные настроения

Спустя почти два года полномасштабной войны Россия не отказалась от идеи захвата Киева. В настоящий момент такая угроза для Украины минимальная, а риски очень высоки.

Об этом со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, для российских оккупантов понятие "денацификация" — это смена власти насильственным путем и установление марионеточного режима в Украине.

"В марте 2022 года этот план провалился. Пока в России надеются на то, что удастся подстрекнуть какие-то внутренние объективные или субъективные протестные настроения и тем самым организовать мятеж", — сказал он.

Также Мельник подчеркнул, что разделяет определения, в котором президент Украины Владимир Зеленский сказал о "Майдане-3". Так глава государства ранее назвал новый план подрыва ситуации в Украине и задумки РФ устроить в стране переворот.

"Хотя, возможно, это какое-то кодовое название. Это не Майдан, не народный протест, а именно попытка мятежа. Но поскольку возможности российских спецслужб, даже если очень мощные, все равно не безграничны, то ставка по-прежнему будет делаться на военные инструменты, то есть на физическую оккупацию Киева. На сегодняшний день такая угроза минимальна, но риски очень высоки", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, ждать ли повторных попыток наступления россиян на Киев этой зимой.