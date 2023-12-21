"В Европе и США начинают сомневаться": Макрон сделал тревожное заявление по Украине

Продолжение поддержки Украины позволит другим странам жить в мире, пока идет большая война

Власти стран Европы и Соединенных Штатов Америки уже начали сомневаться в целесообразности продолжения поддержки Украины. Это же касается, в том числе, и усиления безопасности.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью France 5. Сам он считает, что помощь для страны все таки должна быть и дальше.

"В Европе начинают сомневаться. Чувствуется, что сомневаются и в США. Но надо продолжать поддержку и усиливать безопасность Киева в наиболее важных сферах", – сказал французский лидер.

Он также добавил, что союзники Украины не должны допустить, чтобы Россия одержала победу в этой войне. Для этого поддержка страны должна продолжаться.

"Нам следует и в дальнейшем поддерживать Украину, поскольку это позволит нам жить в мире. Мы не воюем с Россией. Но мы не должны допустить, чтобы Россия одержала победу", – отметил президент.

Макрон также подчеркнул, что на фоне этого Франции придется принимать важные решения. Однако президент не уточнял, что конкретно он имеет в виду.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшие недели Великобритания подпишет с Украиной пакт о безопасности сроком на 10 лет.