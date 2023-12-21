Дали повестку в метро: что с ней делать и законно ли это, разъяснение юриста

Вручать повестки могут фактически где-угодно

В стране было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие украинцы и дальше будут получать повестки от военкоматов. Получить такое приглашение в ТЦК можно где угодно: парк, торговый центр, общественный транспорт и т.д.

Насколько законна выдача повесток, например, на станциях метрополитена, рассказал Владислав Зайцев, юрист-волонтер горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением. Нюансы он объяснил в комментарии ZN.UA.

По словам юриста, вручать повестки можно фактически где-угодно, однако делать это должны только лица, которые имеют соответствующие полномочия. Поэтому метро, парки, улицы и любые другие общественные места не являются исключением.

Владислав Зайцев отметил, что вручением повесток по общему правилу занимаются должностные лица ТЦК и СП. В то же время вручение повесток также может происходить и через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности. Для этого руководитель ТЦК и СП издает распоряжение, которое посылается соответствующему органу вместе с бланками повесток. Поэтому случаи вручения повесток полицейскими и представителями территориальной обороны незаконны.

Юрист добавил, что повестка должна содержать следующие данные: ФИО и место жительства гражданина; информацию о времени и дате прибытия в ТЦК и СП; наименование и местонахождение ТЦК и СП, в который должен прибыть гражданин; подпись и печать руководителя ТЦК и СП. Также обязательной составляющей является корешок повестки, где гражданин должен поставить свою подпись о том, что он предупрежден о дне и времени явки в ТЦК и СП и об ответственности в случае неявки.

Вручение повестки в обязательном порядке осуществляется лично гражданину и под его личную подпись.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев в декабре может получить повестку раньше остальных.