Не обошлось без разрушений и пострадавших: что известно о ночном налете дронов по Украине (обновлено)

Минувшей ночью больше всего досталось Киеву

В ночь на 22 декабря противник массированно атаковал Украину "шахедами". Силы ПВО успешно работали в нескольких регионах.

"Телеграф" собрал всю информацию о новом ночном терроре нашей земли. К сожалению, не обошлось без разрушений и пострадавших.

Противник начал запускать ударные дроны по Украине еще до полуночи, а близко к началу новых суток появилась информация о взрывах в Киеве. Там обломки дрона упали на жилую многоэтажку, в результате чего пострадали два человека, в доме были разрушены стены и выбиты стекла. Также произошло возгорание на верхних этажах дома.

Позже мониторинговые паблики сообщили о взрывах в Житомирской области, там тоже писали о работе ПВО по вражеским дронам. Также о взрывах писали власти Хмельницкой области.

Около 1:20 ночи Силы обороны Юга Украины сообщили о работе ПВО в Одесской области.

В 2:27 прозвучал отбой воздушной тревоги во всех областях.

Более детальная информация о работе ПВО от Воздушных сил появится в ближайшее время.

В Воздушных силах позже сообщили, что ночью российские оккупанты выпустили 28 БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударных БПЛА уничтожены.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько ракет и дронов Россия применила для обстрелов Украины с начала полномасштабного вторжения.