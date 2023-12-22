Умеров провел переговоры с главой Пентагона: о чем шла речь

США пообещали и дальше держать тесный контакт

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили ситуацию на фронте и не только.

Об этом в ночь на 22 декабря сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства. Там уточнили, что Умеров и Остин затронули тему приоритетов безопасности помощи со стороны США.

По данным Пентагона, в ходе переговоров американский министр рассказал своему коллеге о ходе работы коалиций по потенциалу, созданных в рамках Контактной группы по обороне Украины (UDCG). Кроме того, Остин доложил о планировании предстоящих встреч Контактной группы.

В завершении переговоров оба лидера дали обещание поддерживать в будущем тесные контакты, чтобы США были в курсе последних событий на поле боя.

Напомним, что недавно Умеров провел встречу с послами стран "Группы семи", на которой он отчитался о первых 100 днях работы своей команды. По ходу встречи он также озвучил планы украинского государства на 2024 год.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в Пентагоне оценили успехи украинского контрнаступления в 2023 году.