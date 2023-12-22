Ваши предки могут быть из династии князей и литовских дворян: проверьте свою фамилию

Названы четыре фамилий, которые могли получать люди, предки которых были князьями

Среди огромного множества разнообразных украинских фамилий, несущих в себе большую историю, можно встретить и такие, которые свидетельствуют о том, что предки носителей являются потомками княжеского рода. Речь идет о фамилиях, которые имеют окончание -йло (-айло, -эйло, -ийло, -ийло, -ойло, -уйло, -яйло).

Языковеды выяснили, какие именно украинские фамилии свидетельствуют о княжеском происхождении. Информация появилась на генеалогическом ресурсе Рідні.

Согласно информации, предки людей с такими фамилиями, принадлежали к знати:

Нечитайло. По распространению на территории Украины фамилия занимает 978 место и насчитывает 3964 носителя, самыми популярными именами являются Александр и Татьяна. Больше украинцев с фамилией Нечитайло проживает в Приднепровье, в частности в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Запорожье.

Миняйло. Такую фамилию имеют 3057 украинцев. По распространенности она занимает 1349 место. Чаще всего встречается на Приднепровье в городах – Запорожье, Полтава, Киев, Харьков, Днепр.

Такую фамилию имеют 3057 украинцев. По распространенности она занимает 1349 место. Чаще всего встречается на Приднепровье в городах – Запорожье, Полтава, Киев, Харьков, Днепр. Жмайло. На территории Украины насчитывается 399 носителей этой фамилии. Чаще ее можно встретить в Таврии. По распространению оно занимает 12381 место. Наиболее распространена она в Харькове, Бодакве, Вербках, Горностаевке.

На территории Украины насчитывается 399 носителей этой фамилии. Чаще ее можно встретить в Таврии. По распространению оно занимает 12381 место. Наиболее распространена она в Харькове, Бодакве, Вербках, Горностаевке. Мазайло. Эта фамилия занимает 167 060 место по распространению и насчитывает всего 15 носителей по всей территории Украины. Чаще всего эта фамилия встречается в Запорожской области.

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