Усталость от войны: посол поделился "израильским рецептом" против истощения

Свобода имеет свою цену

Сравнивать войну в Израиле и Украине следует очень осторожно, ведь ситуации отличаются поразительно. Общими можно считать человеческие трагедии, которые несет борьба.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью Gazeta.ua. Война представляет собой огромное испытание для общества, которое рано или поздно вызывает чувство усталости и безысходности.

Украинцы уже в течение двух лет противостоят масштабному вторжению России и говорят об упадке сил от войны. В то же время, Израиль воюет за свою землю со дня создания государства в мае 1948 года — 75 лет. Есть ли то, что помогает израильскому обществу не уставать от войны?

Бродский, отвечая на этот вопрос, отметил, что у израильтян и евреев нет другой страны, поэтому нет выхода, кроме как защищать свое право на существование независимость.

"Израильтяне доказывают, что готовы каждый раз платить свою цену. Видели, как после событий 7 октября наши (Израиля — ред.) резервисты возвращались из-за границы, многие приходили добровольцами и просились в армию, чтобы встать на защиту родины. Это основывается на настоящем патриотизме, которым известна наша страна (Израиль — ред.). И благодаря которой ей удается не просто выживать, а строить свободное и благополучное государство", — аргументировал посол.

По его мнению, стоит очень осторожно сравнивать ситуацию, ведь речь идет об совершенно разных войнах. Бродский отметил, что Израиль перманентно воюет 75 лет, с первого дня провозглашения государства, в то время как Украина столкнулась с полномасштабной войной за последние два года.

"Это совершенно разные ситуации. То, что нас объединяет – человеческие трагедии, ежедневно происходящие в Израиле и Украине. Также желание граждан защитить свою независимость, право жить в свободной демократической стране", — сказал дипломат.

Ранее "Телеграф" писал, что почти 70% украинцев выступают на стороне Израиля в войне против террористов ХАМАСа. Всего 1% симпатизируют Палестине.