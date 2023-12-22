По всей стране объявили тревогу: вероятное применение "Кинжалов"

Существует угроза применения ракет врагом

По всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной тому стал взлет в России истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ. Там отметили, что существует вероятность применения аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

В свою очередь Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что пилот российского самолета сообщил о пуске "Кинжала". Также отмечается, что вероятно была запущена ракета курсом на юг Винницкой области или российская РЭБ имитировала ее запуск.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:53

Позже на канале сообщили, что по состоянию на 14:04 в воздухе находятся уже два борта МиГ-31К. В то же время там отметили, что по состоянию на 14:19 ситуация остается стабильной.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сейчас у России уже не так много высокоточных ракет, в том числе Х-47М2 "Кинжал", хотя носителей этого оружия у россиян еще достаточно.