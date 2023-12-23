Россияне обнаглели: в ВСУ раскрыли подробности сбития сразу трех вражеских Су-34

Теперь россияне должны трижды подумать, стоит ли подлетать к нашим границам

Уничтожение трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 22 декабря стало блестящей операцией Вооруженных сил Украины. Также ущерб способствовал тому, что вражеские самолеты подлетели максимально близко к украинским военным.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он назвал это топсобытием месяца или полгода.

"Это хорошие новости: никогда не было сразу трех "жирных" целей, разве что в начале агрессии, когда враг действительно вел себя нагло, залетая фактически над украинскими городами, когда он перехватывался "Буками" и "С-300". Россияне обнаглели снова, то есть их ничему не научила брянская история, одесские истории, где были тоже перехвачены и "Су-24", и "Су-35". И тут уже снова интересная и очень приятная для нас история – сразу три сбитых борта, когда они обнаглели, хотели нанести удары как можно глубже по нашей территории, подлетели и были уничтожены", — подчеркнул Игнат.

Он отметил блестящую работу украинского ПВО. Спикер подчеркнул, что именно они нанесли болезненный удар оккупанту.

"Командующий Воздушных сил спланировал эту операцию уже не впервые и действительно большая ответственность и на его плечах. Поэтому следует понимать, что непросто наносить такие удары тогда, когда враг фактически близко к линии боевого столкновения контролирует воздушное пространство, где расположено немало огневых средств врага, где много его "глаз" — и беспилотная авиация, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, и космическая разведка. Безусловно, враг имеет и агентуру, поэтому такую операцию провести очень непросто", — рассказал Игнат.

Спикер Воздушных добавил, что после этого россияне трижды подумают, стоит ли подлетать к нашим границам. Он также отметил, что Украине нужно больше средств, чтобы таких потерь у врага было больше, и он прекратил террор нашего государства.

"Прекратил атаки управляемыми авиабомбами и ракетами. А дальше можем уже потеснить его из воздушного пространства, имея и самолеты, и средства ПВО", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВСУ сбили российский бомбардировщик, пытавшийся атаковать Одессу.