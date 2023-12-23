В Кропивницком и Кривом Роге прогремели мощные взрывы: враг запускал ракеты с Крыма

Утром 23 декабря россияне ударили по Украине ракетами, которые запустили с временно оккупированного Крыма. Взрывы были слышны в Кривом Роге и Кропивницком.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные жители. Информация о пострадавших и повреждениях еще уточняется.

В Кропивницком прогремело уже четыре взрыва во время воздушной тревоги. Местные Telegram-каналы сообщают, что по городу ударили ракетами С-400, но эта информация требует подтверждения военных. Также после взрывов на улицах города были замечены кареты скорой помощи.

Глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович попросил горожан находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги и напомнил правила поведения.

"Друзья! Ничего не снимаем и не выкладываем в сети!", — написал он.

Новость дополняется…