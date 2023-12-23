"Приглашение пришлем всем": Минобороны планирует вызывать в военкомат через электронные оповещения

Окончательное решение пока не принято

В Министерстве обороны рассматривают возможность вызывать мужчин в территориальные центры комплектации (ТЦК) посредством электронных оповещений.

Как рассказал "Суспільному" министр обороны Украины Рустем Умеров, окончательное решение по этому поводу еще не принято, но обсуждения уже ведутся.

"Мы проанализировали разные виды баз данных. Решим, как эти данные учесть", — сказал он.

Умеров говорит, что с этим есть проблема, так как не совсем понятно является ли конкретный мужчина военнообязанным, военнослужащим или уже ветераном. Кроме того непонятно, будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу.

"Если мы все же примем решение по категориям, приглашение пришлем всем", — сказал министр, но подчеркнул, что это огромный механизм, который надо обсуждать шаг за шагом.

При этом он добавил, что Минобороны работает над тем, чтобы этот процесс был цивилизованным.

Как сообщалось ранее, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко темпы мобилизации в Украине недостаточны для того, чтобы покрыть нехватку военных. При этом он добавил, что несмотря на то, что Украина устала от войны, ее надо довести до победного финала, так как другого такого шанса может уже не быть.