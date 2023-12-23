Угроза для обеих сторон: в окопах на передовой появился новый опасный враг

Грызуны имеют свойство не только портить продукты питания, но и даже выводить из строя боевую технику

Пока в Украине продолжаются полномасштабные боевые действия, в окопах по обе стороны линии столкновения появилась новая угроза в виде полчищ грызунов.

Как сообщает разведка Великобритании, на некоторых участках фронта наблюдается значительное увеличение количества мышей и крыс, от чего страдают как украинские военные, так и российские оккупанты.

Причиной возникновения проблемы скорее всего является аномально теплая осень, а также то, что из-за боевых действий в затронутых районах стало гораздо меньше хищников, которые в естественных условиях занимаются истреблением грызунов. Это привело к резкому росту численности этих животных, что, впрочем, не было особой проблемой в более теплое время года.

Однако теперь, когда в полях стало меньше еды, а температура воздуха опустилась до опасных для мелких животных значений, крысы и мыши перебираются поближе к людям и активно селятся в окопах, блиндажах и даже в транспортных средствах.

Это тоже является проблемой, поскольку грызуны еще со Второй мировой войны хорошо известны своей способностью съедать проводку, чем выводят технику из строя.

Вместе с тем, в разведке отмечают, что появляется все больше сообщений о том, что из-за нашествия грызунов среди россиян все чаще фиксируются вспышки инфекционных болезней.

Напомним, на нашествие мышей неоднократно жаловались и сами бойцы ВСУ. Так в сети в последнее время появились многочисленные видеозаписи того, как на самом деле живется военнослужащим на передовой в компании целых "роев" мелких грызунов.