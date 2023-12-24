Радикально новая тактика: оккупанты применяют химическое оружие против ВСУ

Россияне нарушают Конвенцию о запрете химического оружия

Российские оккупанты в Херсонской области применяют против ВСУ химическое оружие. Они используют аэрозольные гранаты К-51, которые наполняются раздражающим газом CS.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что данный вид оружия применяет 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России. Это является очевидным нарушением Конвенции о запрете химического оружия, участником котором является сама РФ.

Так, захватчикам удалось продвинуться в западной части Крынок на восточном берегу Днепра. На этом направлении россияне используют "радикально новую тактику" "сброса гранат К-51 с беспилотников" на украинские позиции.

Аналитики ISW говорят, что аэрозольные гранаты К-51 наполняются раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил). Это разновидность слезоточивого газа, который применяется также для борьбы с массовыми беспорядками. Еще он известен как агент контроля беспорядков RCA.

Отмечается, что Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA, как метод ведения войны. Важно добавить, что РФ является государством-участником Конвенции с 1997 года.

Также ранее в Институте изучения войны писали, что такие же гранаты оккупанты использовали против ВСУ в Донецкой области в 2022 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из боевых медиков ВСУ рассказал о последствиях применения химоружия оккупантами. По его словам, россияне применяют его, чтобы выгнать украинских защитников из окопов, прежде чем начать обстрелы.