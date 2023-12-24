Это невероятно опасно: в Британии объяснили, почему Запад не может дать Украине проиграть

Последствия победы Путина могут быть не только в Европе,

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на заявления об "усталости" Запада от войны в Украине. Он предупредил о последствиях в случае победы Путина.

Об этом он сказал в The Sunday Times. По его словам, в случае победы российского диктатора мир могут ждать "серьезные" последствия.

"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", — подчеркнул британский министр.

По словам Шаппса, расходы Запада на оборону недостаточны для того, чтобы предотвратить угрозу возрождения России. Мир, как подчеркнул он, должен осознать, что не сможет избежать оборонных бюджетов времен холодной войны, потому что нельзя обеспечить процветание, экономя на базовых оборонных нуждах.

"Если мы позволим Путину выиграть эту войну, затягивая ее, и он каким-то образом победит, истощив всех остальных, то мы будем страдать от последствий. И последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии, для мира. Причина, почему я так говорю, заключается в том, что мы знаем, что происходит, когда диктаторы маршируют по Европе", — пояснил он.

Британский министр добавил, что последствия победы Путина могут быть не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе или в других местах. Именно поэтому, как подчеркнул Шаппс, мир не может позволить себе не выиграть эту войну.

Напомним, ранее мы писали о том, что Fitch сделал тревожный прогноз по войне в Украине.